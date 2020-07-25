大埔墟街市人來人往　市民全副裝備一次買多日餸

新冠肺炎確診病例連續3日破百，衞生防護中心指出，源頭不明個案患者多是負責買餸的家庭主婦及長者，人多擠迫的街市懷疑是傳播病毒的高危地點，呼籲市民減少去街市。今早(25日)所見，大埔墟街市依舊人來人往、熙熙攘攘，但前來買餸的市民明顯加強防護措施，有人佩戴眼罩、手套、口罩全副裝備前來，更有不少男士陪同家人到場，一次買幾日餸，搬運食材回家抗疫。

大埔墟街市多個出入口亦擺放消毒酒精搓手液，供市民搓手，不少市民及檔販都佩戴上手套，以免接觸金錢。但也有海鮮檔販懷疑因室內侷促，一度將口罩拉下至頸部，顧客見狀也顯得警覺，接過海鮮交易完急急腳離開。

從事文員的鍾小姐趁放假陪同母親前來大埔墟街市買餸，她說，礙於疫情，母親已由每日到街市買餸減少至一星期只買2至3次，一次多買幾日餸，以減少感染風險，而一家人也很久沒有外出用膳。

同到街市買餸的沈小姐也說，由於一家五口食飯人多，而雪櫃亦容量少，難以儲存大量食物，故不得已要出外買餸，但已減少至隔日購買。

帶同車仔到街市買餸的鄧小姐則表示，一周只來街市買餸一次，由於想給孫子「食好啲」，所以只好到街市買新鮮餸，捨棄冰鮮食材。她會做足防禦措施，自駕到街市，買完餸會即上車離開，避免在街市停留。