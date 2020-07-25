港區國安法：美國財政部前官員撰文　籲華府邀港商遷美

《港區國安法》生效後，多國推出新政策吸引香港人移民。美國2名財政部前官員周五（24日）在《華盛頓郵報》撰文，指出美國政府應把握機會放寬簽證限制等，吸引香港企業及人才移居美國，直指即使只有部分資本流到美國，都將帶來巨大經濟效益。

尚策（Jonathan Schanzer）及洛伯（Eric Lorber）發表題為《為何我們應邀請香港企業轉移到美國》的文章，指出中國政府推行《港區國安法》後令企業有意撤出香港。香港美國商會早前的調查發現，有76%受訪者擔憂或極度擔憂新法，63%怕會損害香港營商環境，35%指考慮重整資產及營運。

二人寫道，美國科技公司預示在香港做生意將面臨麻煩，Facebook、Google及Twitter等網絡巨擘擔心北京可能濫用個人資料而暫停處理港府索取香港用戶數據的要求。若中方將「防火長城」擴展到香港，這些公司可能只得選擇離開。

除了科技企業，文章提到香港銀行業，指希望保持良好聲譽的銀行都不願與內地透明度較差的銀行混為一談，認為華府應對正尋找新總部或擴大美國市場的銀行提供慷慨稅務優惠，部分州份可考慮提供建築補助及低息貸款等額外優惠。若華府抓緊機會，因這些資源流入美國將有巨大經濟效益。

文章續指，香港公司註冊處資料顯示，直至今年5月約有130萬間公司在香港成立及註冊，其中850間是上市公司，州及聯邦政府都應努力吸引這些公司到美國投資。很多香港居民均受過高等教育，在金融市場和其他重要行業有專業知識，向香港打開移民大門對美國是「三贏」，既可促進美國經濟發展增加寶貴知識資本，又可削弱中國從人才及生產力獲益的能力，更可支持美國傳統的民主與自由價值觀念。

尚策與洛伯指現時要修改已成法的《香港自治法》已太遲，建議國會考慮修改其他援助港人的法案，放寬美國簽證限制及企業在美國的業務限制。