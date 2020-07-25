警疑招標購電子鑑證軟件　可解手機密碼及復原資料

現時不少罪案皆與高科技有關，警務處網絡安全及科技罪案調查科早前進行招標，並採購多款電子鑑證軟件，主要針對手機、流動裝置及電腦進行搜證。有資訊保安專家指出，有關軟件的確有機會可破解部分手機的密碼、或是回復已刪除的對話，但針對「限時聊天」等不留痕迹的通訊方式，則成效有限。

據了解，招標的文件中要求供應商提供不同的破解或分析軟件，包括Cellebrite InField Ultimate Software、X-Ways Forensics、及Blackrainbow Software等。而涉及有關的軟件除了可以進行手機數據採集及解碼、數據恢復技術，還具備破解手機密碼等功能。

資訊保安專家楊和生表示，是次招標涉及多個較知名的軟件，不少國家執法部門、或是私營大企業的內部調查皆有使用，形容是「有錢就買到」，但部分軟件或有提供政府部門的進階版，或與商用版有別。他又指，事實上坊間不少軟件皆可做到破解密碼的功能，而破解的成功率主要取決於用戶的密碼複雜度、及有關設備的設定。

而就破解通訊內容，他則表示可以破解的前提是「個手機有存放過啲內容喺入面」，以常用的通訊軟件為例，WhatsApp的對話即使被加密或已被刪除，但若曾經儲存在手機中，便有機會回復，但若如Telegram中「限時聊天」功能，所有內容會在設定時間後，自動刪除，不留下任何痕迹，便難以回復。

而警方回覆東網查詢時表示，一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備，以配合實際行動需要。裝備細節屬行動部署，警方不會公開。