國泰及港龍機組人員接受3200次測試　工會促為地勤檢測

香港新冠肺炎疫情失控，多名專家均指機組人員和海員獲豁免檢疫或是漏洞，因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今（25日）表示自本年4月起，國泰及國泰港龍航空的機師及機艙服務員，已接受逾3200次自願及強制測試，當中沒有人染疫。不過，有工會指機場是本港主要對外出入口，員工染疫風險較高，認為國泰應為地勤及其他員工作檢測。

國泰航空表示，國泰及國泰港龍自4月起沒有任何值勤機組人員染疫，反映機組人員在遵守社交距離及個人保護方面的態度謹慎，未來會繼續確保所有非駐港機組人員留宿香港，或駐港機組人員留宿外地期間，將逗留在指定酒店，並採取適當的社交隔離措施。另外，所有機組人員亦會定期量度體溫、監察身體徵狀、並於執勤航班時戴上口罩等。

民航工會秘書長葉偉明表示，據其了解兩間航空公司合共有逾萬名機組人員，雖然測試數量只佔整體人數約3成，他稱近期航班大減，不少機組人員均暫時「停飛」，相信測試數量足夠。不過，葉指現時機場是本港主要對外出入口，人流相對較多，地勤及其他員工亦屬高危群組，認為國泰「最好就幫佢哋做(測試)」，避免疫情再攀高峰。