時裝設計師鄧達智確診　到過新城港台　配偶暫無恙

新冠肺炎疫情肆虐，名人也「中招」！消息指，時裝設計師鄧達智確診染病，現有低燒及咳嗽，正等候入院。他在潛伏期間曾到過香港電台主持節目，港台表示，已得悉相關事件，本周已多次進行清潔消毒，正了解有多少名員工曾與鄧接觸，員工亦分成不同小隊分批上班，節目運作上不受影響。

鄧達智向東網證實消息，稱昨日（24日）開始感到不適，出現發燒及咳嗽等感冒病徵，並於當日晚上確診新冠肺炎，因醫院床位緊張，現正在家等候送院安排。鄧指，一名教授朋友昨晚到家中為他取深喉唾液樣本，亦有一名相熟的醫生為他檢測，結果「兩邊都確診」，而其配偶亦已檢疫，沒受感染。對於確診一事，鄧稱「事到如今都冇得擔心咁多」，但就憂心部分染疫市民或誤以為感冒，「病完都冇人知」。

鄧透露，上周曾於新城電台出席節目，當時藝人施匡翹及其經理人的男友麥德羅尚未爆出確診消息，而他於節目期間亦有戴上口罩。另外，鄧其後亦曾到書局宣傳新書，期間書店公關曾訪問他，當時他沒有戴上口罩，而該公關後來確診，估計由這2個途徑中招。

港台表示，得悉時裝設計師鄧達智確診，鄧在上星期四(16日)主持一個節目後，其後並沒有再踏足港台，該台在本周已就鄧曾接觸過的地方進行多次消毒，若有員工曾與鄧有接觸，會安排他們進行檢疫，而該台亦已實施應急措施，如員工分成不同小隊分批上班，亦有後備錄音室製作節目，因此節目運作上不受影響。