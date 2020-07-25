最少7泛民參選人接選舉主任提問　包括是否支持美國制裁香港

立法會提名期至今第8日，部分參選人今日(25日)收到選舉主任的提問，當中包括參選新界東地方選區的楊岳橋、香港島地方選區的鄭達鴻；會計界功能界別的梁繼昌；及本土抗爭派香港島地方選區梁晃維、袁嘉蔚，新界東地方選區何桂藍及劉頴匡等，其中有參選人被詢問是否支持美國制裁香港、是否仍然繼續主張和推動香港獨立。

其中新界東地方選區選舉主任楊蕙心向劉頴匡提出的問題包括，參選人曾要求美國盡快通過《香港人權及民主法案》，是否有意繼續請求美國落實對香港相關制裁措施，有否意圖請求其他外國政府推動類似的法律；又詢問此等行為如何符合在提名表中作出聲明「擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」的實質要求，以及是否仍然繼續主張和推動香港獨立。劉頴匡稱，現正與團隊和律師研究內容，暫沒有進一步回應。

何桂藍則於今午收到選舉主任信件，要求她回應2條問題，分別關於兩篇Facebook貼文，包括「抗爭派立法會參選人立場聲明」，她聲稱「義無反顧的反對國安法」；另一條問題則關於 「抗爭派立場聲明書」，要求她交代是否政府不回應5大訴求，她進入議會後就會否決所有政府的法案；信中列明她須於明午(26日)2時前回覆。

其中新界東地方選區的已報名參選人還包括李志宏、趙柱幫、黃學禮、許銳宇、陳運通、石威廉、盧德明、黃浩鋒、葛珮帆、李家良、李世榮、陳博智、董健莉、溫啟明、黃冰芬、施彬彬、陳志全、范國威及黎銘澤。

香港島地方選區則有鄧偉俊、莊芷茵、鄭錦滿、張國鈞、陳凱榮、穆家駿、張偉楠、劉天正、何毅淦、呂鴻賓、梁頌恩、陳榮恩、鄭達鴻及許智峯。至於會計界功能界別已報名的參選人還有林智遠。