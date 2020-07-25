新增133宗確診　包括126宗本地個案　逾百病人等送院

新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(24日)公布，香港新增133宗確診個案，連續4日單日破百及創新高，當中7宗為輸入個案，其餘126宗則為本地確診，累計病例達2506宗。醫管局又透露，目前有100多名確診病人正等候送院，形容醫院壓力巨大。

輸入個案方面，有4宗來自印度，當中2人為海員、2人是貨機機師，其餘3人則來自菲律賓。

至於本地病例，當中55宗源頭未明，其餘71宗與之前的個案有關連，有50宗是早前確診者的同住家人，另外21宗是透過工作與聚會受感染，包括尖沙咀酒吧Superstar Live Music Lounge有1名員工確診；有確診者曾在7月12日參與遊船河活動，同行有約40多人；另外，青衣南消防局3名人員確診，20人需要檢疫。

涉及院舍的群組疫情繼續擴大。其中，有居於屯門聖公會福利會協會康恩園的人士確診，病人23日不適，可自行走動，當局正調查其他居民是否需要撤離。

至於大圍隆亨邨榮心樓的救世軍隆亨長者之家，新增4名確診院友及兩名職員，49人需檢疫；屯門康和護老中心黃金分院則有7名院友染病，當中1人確診，6人初步確診，他們居住同一範圍，亦有3名職員染病，其中1人確診，另2人初步確診，該中心至少5至6名職員需接受檢疫。

其他群組個案中，屯門富臨酒家增3至4人染疫，當中兩人到過宴會，亦有其他人去過該酒家聚餐，當中可能涉隱性傳播。另外，新增4名的士司機確診，其中一人曾到過屯門富臨酒家出席宴會。香港大學一名學生確診，同宿舍另一名學生亦初步確診，亦有一名學生不適看醫生，同房的其他學生可能需要檢疫。

醫院管理局總行政經理庾慧玲表示，目前有100多名確診病人正等候送院，而每日都有過百名新確診病人，對醫院壓力大，呼籲未收到確診通知的病人要耐心等候。