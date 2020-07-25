HKU SPACE拒改為網上考試　學生憂增患病風險

本港疫情持續升溫，不少醫學專家均呼籲市民應留在家中，惟區議員林兆彬向東網表示，收到香港大學專業進修學院(HKU SPACE)學生求助，指校方堅持學生須回校應考筆試，並拒絕改為網上考試。有學生擔心會增加病毒傳播風險，惟多次向校方反映意見均無果。

有在HKU SPACE報讀醫事技術高級證書的學生向東網表示，課程本身需要在本月中進行筆試，因疫情關係延期至8月底舉行，惟校方依然要求學生到校應試。該學生又指，曾向校方提出要求將筆試改為網上考試，但對方回覆指該課程的龍頭學院香港理工大學亦須回校應考，因此不會取消回校應考安排。惟昨日(24日)理大已公布下學期的所有考試將改為網上考試。

該學生又指，所有報讀課程的同學均有正職在身，須特意請假應考，惟試期一改再改，且在疫情下仍然堅持學生須回校應考，批評校方相當不負責任。HKU SPACE發言人只回應稱由於疫情關係，有關考試已決定延期舉行，並無回應會否重新考慮改為網上考試。