林卓廷指控警方不執法　警發聲明嚴厲譴責造謠

身兼北區區議員的立法會議員林卓廷昨晚(24日)於社交網站上載影片，聲稱自己同日中午就上水石湖墟街市外聚賭問題向警方求助時，「警方竟然愈叫愈走」。警方今日(25日)發聲明澄清絕無此事，批評有公職人員刻意造謠，企圖誤導公眾，抹黑警隊，對此予以嚴厲譴責。

警方指，當日中午12時許接獲林卓廷的電話求助，指石湖墟一帶有店舖造成街道阻塞及發生糾紛，遂派遣軍裝及便衣警員到場處理，經警告後店主立刻進行清理；林隨後轉往石湖墟街市一帶，並聲稱該處有人非法聚賭，惟警員到場調查時並沒有人在聚賭，軍裝警員隨即離場處理其他市民報案，現場則交由便衣警員跟進。

警方在聲明中重申，警員接到求助後有派員到場調查，當時在場的便衣警員一直與林卓廷保持溝通，批評林趁軍裝警員返回警車時，以擴音器不斷叫囂指摘警察沒有處理案件，屬刻意歪曲事實及誤導市民大眾。警方指，對林借軍裝警員譁眾取寵一事感到非常不齒，並對其作為公職人員，卻對執法部門作出嚴重失實的指控予以嚴厲譴責。

林卓廷則發聲明反駁，形容警方聲明屬「貽笑大方的謊言」，指稍後會將更多片段上載至互聯網。林表示，其片段清楚顯示當時仍然有人在場聚賭，又指在場便衣警員從無向其說明會接手處理案件，批評警方被「影住斷正都要死拗」。