滙豐首度回應華為事件　稱從沒構陷孟晚舟

加拿大卑詩省最高法院周五（24日）公布華為太子女孟晚舟引渡案的庭審證據材料後，內地官媒炮轟滙豐銀行參與構陷，協助美國捏造罪證陷害孟晚舟。滙豐銀行周六（25日）回應稱，滙豐沒參與、鼓動或介入美國司法部對華為展開的行動，滙豐對華為沒任何惡意，也沒「構陷」華為，強調絕不會為自身利益而歪曲事實，或蓄意傷害他人利益。

滙豐在聲明中指出，華為事件一直受到公眾關注，由於滙豐非當事方，且案件處於法律程序，故從未公開評論，惟關注到媒體對案件的報道中存在誤讀，故向公眾作出說明；美方對華為發展調查並不是由滙豐引發，在2016年末滙豐被捲入前早已存在；滙豐向美國司法部提供的材料是應其官方正式要求而提供的，僅提供事實性信息，沒有「編造」證據或「隱瞞」事實，也不會歪曲事實或為自身利益而傷害客戶。

聲明又指，滙豐從未「設置陷阱誘捕華為」，在關注到2012年12月和2013年1月媒體關於華為與星通關係的負面報道後，滙豐向華為作例行詢問，是履行銀行了解客戶義務的正常流程。聲明強調，滙豐的價值觀絕不會為自身利益而歪曲事實或蓄意傷害他人利益，希望社會各界充分理解跨國銀行必須遵守國際規則。未來，滙豐將一如既往為中國經濟的可持續發展作出貢獻。