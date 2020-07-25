英華小學網上簡介會　校長稱揀家長非常重要

新冠肺炎第三波疫情爆發，不少直資及私立小學都將簡介會改為網上直播。其中直資英華小學今（25日）舉辦兩場網上直播簡介會，共6,000名家長報名參加。與前任校長有別，新任校長陳美娟表示，選擇家長跟選擇學生同樣重要。

英華小學競爭一向激烈，去年英華共收到5,300份申請，競爭165個小一學位，即約32位學生競爭1學位。陳美娟表示從歷屆收生見盡各式家長和學生，一早已看透家長是何許人。她稱曾有在校英華仔與考小一的弟弟鍥而不捨寫信給她，獲取錄後，就再沒收到兩兄弟的信，並認爲選擇家長跟選擇學生同樣重要。她又強調，家長會影響子女，並慨嘆今日父母如何教導子女兒，他朝子女或許以相同方式看待父母。

陳表示，小朋友如何，不能忽略家長元素；又認爲家庭教育需配合到學校，認爲處理家長問題更重要。

她續指，若9月首輪面試仍受疫情影響，會傾向押後面試。她稱，希望透過親身面試了解學生，並直言明年才公布結果，期望能夠面見學生。她同時向家長明言，不用擔心學生因停課而落後於人，因整屆學生情況大致相同。