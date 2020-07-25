百多名確診者等候送院　專家批極不理想憂難斷傳播鏈

本地確診個案連續4日過百，醫管局今日(25日)更指目前有100多名確診者正等候送院。有專家批評情況極不理想，反映本港醫療系統已到達極限，又指患者若未能即時送院，會導致所有工作滯後，未能做到「早發現、早隔離、早治療」；更擔心情況繼續惡化，將難以斷絕傳播鏈，又指若確診者存在社區的話，會對家人等密切接觸者造成一定風險。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，情況反映了醫院設施嚴重不足，隨着病人數量愈來愈多，已響起了警號。梁指出，當局未能有效調動資源，即使設立接收安老院舍院友的亞博「方艙醫院」，因該處連氧氣機亦欠奉，加上「遠水不能救近火」，「方艙醫院」功用成疑。他又認為，若政府連30多個危殆病人都「搞唔掂」，水準可謂連第三世界也不如。

他建議政府設立「定點醫院」，集中處理新冠肺炎患者，「唔使將啲病人移嚟移去」，又指若病房空氣流通，即使沒有負壓設施亦可，同時減低交叉感染風險。目前政府會將確診者分散不同醫院，他指當年沙士患者不多才能做到，認為醫管局應變計劃有漏洞，故當局目前須檢視如何能全面動用現有資源，例如考慮動用公私營人手。