再有醫護疑被酒店拒入住　醫管局籲酒店業齊心抗疫

新冠肺炎疫情持續，早前有酒店爆出拒絕醫護人員入住，引起社會爭議。旺角希爾頓花園酒店據報同樣拒絕醫護人員入住，有護士因家中裝修而需預訂酒店暫住，但向該酒店查詢時，透露自己是護士後即遭拒入住。醫管局呼籲酒店業界與醫護人員同心抗疫，又指若前線醫護人員在臨時住宿時遇困難，可與所屬醫院聯絡。

據了解，該名護士曾告知酒店職員自己於公立醫院任職，惟職員明言，由於其工作行業與疫情有較為緊密的接觸，未有即時批准預訂；其後再稱由於疫情不穩定，酒店基於風險評估暫未可安排她入住，僅向她查詢能否延遲入住。

旺角希爾頓花園酒店回應事件表示，酒店一直主動與客人保持溝通，努力克服困難，滿足其住宿需求。如果溝通中產生任何的誤會，酒店向該位客人表示誠摯歉意。酒店提到，遺憾的是，該客人對酒店作出的安排及溝通一直未有回覆。酒店將繼續與客人主動溝通，希望早日妥善解決相關問題。

酒店強調，賓客及團隊成員的健康和安全是工作的中心。面對全球不斷變化的疫情，酒店保持積極態度，希望在確保賓客和團隊成員的健康及安全情況下，參與及支持社區的防疫抗疫工作。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（25日）在記者會上主動提到，注意到有酒店拒絕醫護人員入住的報道，她呼籲酒店業界與醫護人員一同齊心抗疫，又指若前線醫護人員在安排臨時住宿時遇到問題，可與所屬醫院聯絡，一定會提供協助。

她又指，有住宿需要的醫護人員除可領取住宿津貼租酒店外，有醫院亦與部分酒店合作，預留房間供醫護入住，另醫院亦騰出宿房供同事入住。