確診女文員足迹遍港九新界　潛伏期曾踏足17地點

衞生署資料顯示，一名居於馬鞍山耀安邨耀平樓的36歲女患者(編號2099)，於7月14日病發，22日確診。她於潛伏期間，曾踏足17個不同地點，遍布港九新界，其中單在確診當日，就曾到過16個地點，包括多間商場及食肆。相關地點包括九龍塘又一城、沙田新城市廣場、中環國際金融中心等。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名患者於本月14日感到不適，17日交樣本，相信逾3日亦沒有收到檢測結果。張指該名患者為文職人員，並非外賣員或速遞員，但日常較多活動。她建議市民應減少活動，盡量留在家中，因為外出會有感染風險。

2099號患者潛伏期間曾到訪地點

地區●地點●到訪日期

灣仔●維寶商業大廈●14/07/2020

中環●國際金融中心商場Duck & Waffle●22/07/2020

九龍城●新城中心4座●22/07/2020

西貢●白沙灣112號Padstow Restaurant & Bar●22/07/2020

坑口●TKO Gateway Food Lane●22/07/2020

坑口●煜明苑焜明閣●22/07/2020

馬鞍山●海澄軒海景酒店●22/07/2020

沙田●利達工業中心伙食工業●22/07/2020

沙田●新城市廣場L.D.K. by Ufufu Café●22/07/2020

沙田●威力工業中心●22/07/2020

深水埗●金百盛中心●22/07/2020

灣仔●The Mercury NOC Coffee Co.●22/07/2020

油尖旺●砵蘭街383A號●22/07/2020

油尖旺●基隆街64號●22/07/2020

油尖旺●帝京酒店●22/07/2020

九龍塘●又一城●22/07/2020

坑口●東港城●22/07/2020