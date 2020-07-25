政Whats噏：落選建制區議員監察議會　不滿泛民漠視民生

去年區議會選舉，民主派奪得17個區議會嘅控制權，一班落敗嘅建制派議員隨即成立「議會監察」，目標係密切監察各區議會運作，睇實班民主派區議員有冇瀆職、濫用公帑、唔按程序辦事等情況。事隔大半年，「議會監察」就發現呢班民主派區議員不但濫權嚴重，就連一年一度端午節龍舟賽事等傳統活動都要阻撓，而且疫情下仲人影都唔見，但初選就走晒出嚟，鬧爆佢哋漠視民生。

「議會監察」召集人、中西區區議會前副主席陳學鋒話，民主派區議員最主要有3個問題，首先就係濫權嚴重，「有權用盡」或冇權當有權，做少少嘢就要唔同部門大陣仗侍候。其次就係耍小聰明，好似早前初選，民主派區議員將屋邨辦事處(議辦)用作投票站，房屋署及民政政事務局事前一早提醒，話違反議辦用途，營運開支不獲發還，但佢哋堅持搞初選，轉個頭政府唔畀錢，佢哋就好似小學生咁嘈喧巴閉。

最離譜係呢半年來新冠肺炎疫情嚴峻，但陳就收到唔少街坊投訴，話成日搵唔到議員喎，唔見議辦開門，啲區議員唔知去晒邊。但早前民主派搞初選，啲區議員又突然走晒出嚟，鬧爆呢班人完全不重視民生，市民需要佢哋時就唔見影，只搞事唔係做嘢咁話。陳仲提到，西環邨有區議員不顧房屋署等部門提醒，將議辦用作投票站，聚集人群，今日(25日)西環邨都出現確診個案，質疑兩者唔知有冇關聯。

前南區區議員陳家珮(Judy)都同樣計劃做議會監察，關注民主派議員在疫情上的安排外，仲會特別留意公帑分配。Judy話，早前南區區議會借疫情阻撓龍舟賽事舉行，最後更被迫停辦，鬧爆佢哋諸多理由，將呢啲凝聚社區嘅傳統活動全部取消，民生事情一律唔做，實在令市民失望。佢未來會盡量到現場聽會、拍片甚至開網上直播，睇嚟一眾民主派區議員想走都走唔甩喇。陳學鋒就希望喺18區都成立議會監察，目前元朗及葵青區都做緊相關監察。

雖然「雙陳」數落一班民主派區議員，但一班黃大仙區議員就因應區內疫情嚴峻，明日(26日)召開記者會，向政府反映多項訴求及建議。