上水屠房有工人染疫　負責牲口雜項工作

因應新冠肺炎疫情發展，上水屠房的營運者、入口商、買手及運輸公司較早前自費為其僱員進行病毒檢測，食物環境衞生署今日(25日)表示，接獲上水屠房通知，其中一名工作人員對新冠肺炎檢測呈初步陽性反應。

該名初步確診的工人在上水屠房負責欄區牲口雜項工作，最後上班日期為本周四(23日)，於上班期間一直有佩戴口罩。上水屠房已即時向衞生防護中心呈報有關個案，並立即徹底清潔消毒有關人士曾逗留或往來的地方，亦已提醒所有工作人員，若身體感到不適，必須及早求醫及不應上班。

衞生防護中心表示，已聯絡上水屠房營運者、該名工作人員及其僱主進行調查，追蹤該名工作人員在屠房工作的密切接觸者，並將安排派發深喉唾液樣本收集樽予相關接觸者作檢測。

上水屠房一直重視生物保安環節及室內空氣流通，並按「日日清」安排，恆常進行徹底清潔消毒工作。現時上水屠房的運作沒有受到影響，亦會致力確保其運作符合規定的衞生和環境標準，以及供應市場的所有肉類均適宜供人食用。

食環署發言人表示，政府及上水屠房會致力確保屠房運作暢順，活豬供應不受影響。根據現有的科學資料及世界衞生組織的意見，人類不大可能從食物感染新冠肺炎。