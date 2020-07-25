入大學所需分數料較往年微跌　考生聯招改選或較進取

大學聯招（JUPAS）改選今日（25日）下午1時截止，今年JUPAS學額約有1.3萬個，而考獲「33222」學士學位最低入讀門檻成績的考生約有1.85萬人。學友社學生輔導顧問吳寶城認為，因應學生人數減少，估計入大學所需分數會較往年微跌，今年考生在BandA首兩個選擇或會「大膽咗」，但A3仍會穩陣，他指，學生會擔心因改選策略而未能入讀大學，會傾向選擇較容易入讀的科目。他又指，今年學生「直入」的機會或較以往多。

因應疫情關係，今年多間院校採用網上面試，吳寶城指，學生要特別留意網上面試，又指在家中進行網上面試，心情可能會有所鬆懈，提醒學生在小組討論時，仍要保持眼神交流。軟件及硬件配套方面亦要準備妥當，例如網絡速度等。

《東網》向部分誕生狀元的學校查詢他們選科及升學有否改動，皇仁書院回覆指吳浩渝首選仍是港大內外全科醫學士；香港華仁書院洪臻則未有改動，仍是港大醫科；聖保羅男女中學則表示未有更新資料，而其中一名狀元黃摯毅早前指，有意修讀中大分子生物學。