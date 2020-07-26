東方日報A1：逾百確診者無得入院　第三世界都不如

疫情一發不可收拾，確診個案連續四日破百，公立醫院面臨爆煲！有醫護踢爆，有確診者在家等待三至四日才獲安排入院，醫院管理局亦承認，現有超過一百名確診病人在家等待送院。專家怒轟做法非常不理想，放任確診者及其家屬留在家中，恐成病毒溫床，「水準可謂連第三世界都不如！」

本港昨日新增一百三十三宗新冠肺炎確診個案，其中一百二十六宗屬本地感染。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲直認，目前超過百名病人正等候送院，因現時新確診病人每日過百宗，對醫院壓力大，未能安排即時送院，她呼籲收到確診通知病人要耐心等候。

早於三月時便發生多名確診者需一至兩天才獲安排送院，最長達四天，如今又故態復萌。香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文狠批，讓確診病人及其家屬留在家中做法非常不理想，首先確診者病情未必穩定，若突然惡化，可能錯失急救時間；同住的家人亦非常大可能受到感染，若他們外出買餸，便會成為播毒溫床。今次再發生延遲將病人送院事件，他指反映疫情對醫療系統負荷警報一觸即發，未來每日再增百宗，醫院隨時爆煲。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦批評現況極不理想，反映醫療系統已到達極限。患者若未能即時送院，他指會導致所有工作滯後，未能做到「早發現、早隔離、早治療」。他稱，政府即使有意設立接收老人院長者的亞洲國際博覽館「方艙醫院」，惟該處連氧氣機亦欠奉，加上遠水不能救近火，方艙醫院功用成疑。他又認為，「若政府連三十多個危殆病人都搞唔掂，水準可謂連第三世界都不如。」

醫管局行政總裁高拔陞昨在電台節目稱，醫管局近日壓力非常大，「若確診個案幾何式上升，幾努力開多少張病床都追唔上確診者數量」。他補充，今波疫情大多為年紀大及有長期病患的確診者，住院時間較長，約一千二百張的一線隔離病床很快會爆滿；即使有二線隔離病床，亦要病人情況適合才可轉送。他呼籲市民無論在街上、工作時或在家中都要盡量小心，在家也不要完全鬆懈。截至昨日，公立醫院負壓病床使用率達百分之七十八，負壓病房使用率則百分之八十二。

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