我有正能量：疫境送暖　共享抗疫資源平台

儘管有對抗沙士的經驗，突如其來的疫情仍令港人措手不及，口罩及搓手液等防疫物資屢傳供不應求的消息，一度人心惶惶。幸而本港不乏有心人願意捐出防疫物資，不過要有效分配並非易事。有機構創立共享抗疫資源平台，在本港多區設置防疫物資收集點，再按需要分配予社福機構，務求讓每一件物資都能落到有需要的人士手上。

「我發現香港人好多都好有善心，就算自己唔多（物資）都肯捐出嚟。」黃思遠 （Stephen）是本地科技初創企業的創辦人，在過去數月目睹不少市民因防疫物資不足而大感惆悵，萌生建立捐贈及配對平台的想法，希望利用科技把物資分配到不同社福機構。「HK2gether共享抗疫資源」計劃應運而生，在2至5月舉辦兩次大型物資收集行動，成功收集超過2.88萬個口罩、2400樽酒精搓手液及322份酒精消毒紙巾。

如何在疫情爆發後，轉瞬間就能搭建好物資轉贈平台？Stephen解釋，在疫情前已在籌備一個線上物資共享平台，鼓勵大眾把家中閒置物品轉贈予有需要人士。隨後爆發疫情，團隊套用概念，先進行第一階段收集計劃測試反應。團隊在各區街頭設置6個物資收集箱，成功收集大量抗疫用品，其後啟動第2階段計劃，在11個合作商戶的門市設立50個收集箱，進一步廣納物資。

物資經團隊整理後，分發到社聯旗下機構，如路向四肢傷殘人士協會和香港病人組織聯盟，亦有部分物資轉贈童享慈善基金會等認可社福機構。至於受惠機構則可透過團隊開發的手機應用程式選擇所需物資數量。

「唔係啲咩偉大嘅事，只係將啲嘢攞出嚟等人哋都可以用。」Stephen認為轉贈的物資可以成為人與人之間的連結，同時希望大眾能夠理解，雖然現時市面上物資相對充裕，但對欠缺資源的基層人士而言，添置防疫用品仍是一大負擔。他呼籲大眾多加關注社會上弱勢群組，施以援手，至於其團隊亦會觀望疫情變化，考慮會否再次發起轉送物資行動。

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