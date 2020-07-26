探射燈：只強制戴罩未限客量　車廂成流動播毒場

有聲稱已消毒的的士，其門柄的總菌量較沒有消毒的高。

多宗確診個案涉及公共交通工具，的士及巴士司機先後「中招」，然而，東網日前隨機抽樣檢測的士、小巴、巴士及港鐵的扶手及公共設施，共15個樣本中，有9個樣本含大腸桿菌，顯示受糞便污染；而聲稱已消毒的設施總菌量仍高。有專家直指交通工具通風不足，政府只強制乘客戴口罩，未有減少車廂內的乘客數目，人與人社交距離不足，車廂淪流動播毒場所。

港鐵觀塘站售票機屏幕上的總菌量每毫升超過3萬細菌菌落（CFU/ml），大腸桿菌含量亦有1400 CFU/ml。儘管有的士曾於3月時噴灑光觸媒消毒塗層，但有效期只到6月，檢測更發現其安全帶掣的總菌量，較沒有光觸媒消毒的高出30%。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士解釋，光觸媒消毒塗層效果會隨着人為觸碰而減少，建議即使未到消毒塗層有效期限，亦須因應觸碰次數增加而加密消毒次數。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，含菌量高反映公共交通工具消毒不足，擔心候車處有人吸煙，如吸煙者帶有新冠病毒，病毒有機會隨其呼出的空氣散開。

空氣專家、粵港澳大灣區城市建築學會（香港）副主席（教育及培訓）黃勁松指，大部分小巴、巴士及的士的冷氣系統只循環車內空氣，易成播毒場所，乘搭時應盡量開窗。他批評港府只要求乘客戴口罩，但未有限制車廂乘客數目，措施本未倒置。

港鐵回覆指已加強日常消毒措施，車站及車廂等噴塗納米銀二氧化鈦殺菌劑，亦引入雙氧水霧化消毒機械人，進行深層消毒；清潔工人定時清潔；空調系統隔塵網亦加密更換及清洗。

新巴及城巴指公司一直為負責清潔的承辦商提供指引，加強巴士總站的清潔及消毒，巴士每日都會以稀釋漂白水消毒；並試驗使用「離子群」技術、光觸媒及塗層技術消毒車廂。

九巴指已引入最新技術及升級防疫措施，包括於巴士車廂噴上醫學級的殺菌塗層及放置消毒潔手啫喱，並會繼續加強清潔車廂，及以廣播及顯示屏提醒乘客保持個人衞生。

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