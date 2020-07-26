探射燈：街市、交通工具菌量驚人　淪社區疫彈

新冠肺炎第三波疫情爆發，病毒「走入社區」，公共交通工具及公眾街市都有群組感染。但公眾地方衞生情況欠佳，東網於多個街市及交通工具的公共設施抽樣委託專家測試，發現有街市欄杆扶手含菌量比家用廁板含菌量高，而且逾半樣本含大腸桿菌。醫生指結果反映消毒清潔不足，議員炮轟有關當局反應緩慢，漠視播疫危機。

多個街市出現商販和顧客染疫，甚至群組爆發，專家以「計時炸彈」形容街市群組，但當局後知後覺，只有部分街市提前關閉進行徹底清潔。東網日前到4個港九新界公眾街市，收集公共設施樣本，交予專家檢測其含菌量。結果顯示，北角渣華道街市樓梯欄杆總含菌量達每毫升24萬個細菌菌落（CFU/ml），較早前調查顯示一般家用廁板含菌量20萬CFU/ml為高。而4個街市的10個樣本中，有6個含大腸桿菌，數量由每毫升300個至2100個CFU/ml。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士表示，街市環境陰暗潮濕，容易孳生細菌；而樣本的總菌量高，反映街市的清潔不足。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指不少街市均採用中央冷氣，通風系統較差，存在一定風險。他指市民難以完全避免前往街市，但應盡量避免直接用手接觸貨品；當局亦可安排人手在入口處為進入人士量體溫及增設搓手液。

議員郭家麒批評當局一直冷處理街市衞生問題，直到現時新冠肺炎在社區大爆發，令市民非常憂慮。郭指街市多人聚集，但難以保持1.5米社交距離；加上街市有很多年邁長者進出，擔心有爆發新冠病毒風險。

食物環境衞生署發言人指因應疫情，已進一步加強街市的清潔及消毒工作，會於街市範圍內放置消毒搓手液及張貼防疫宣傳海報，提醒市民及街市檔戶在街市範圍內謹記佩戴口罩，署方會密切留意轄下街市的情況。

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