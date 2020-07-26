政府指現時無意推居家令或禁足令　未來兩周十分關鍵

香港新冠肺炎疫情一發不可收拾，確診個案連續4日破百。政務司司長張建宗今(26日)撰誌表示，本地個案涉及範圍廣泛，不少源頭不明，同一時間出現多個社區感染群組，令追蹤接觸者及切斷傳播鏈的工作困難重重，情況令人憂慮，如疫情轉壞，政府會果斷地採取更嚴厲的管控措施，進一步限制處所營業和減少市民出外的空間，但現階段政府無意推出「居家令」或「禁足令」，限制市民外出。

他續指，由於慈雲山區內多個公共屋邨近日出現多宗確診個案，該區居民非常憂慮，因此政府會為慈正邨及毗鄰有確診個案的屋邨住戶安排免費病毒檢測，民政事務總署全面負責統籌。而近日出現不少安老院舍個案，有需要為院舍院友設立特定的臨時檢疫中心，政府在亞洲國際博覽館設立新增的安老院舍臨時檢疫中心，首個場館可容納100個床位，於上周五投入服務。至於預留作擴充之用的場館，則可提供額外約350床位。

他又提到中央一直十分關心香港的疫情變化，並積極回應行政長官的最新要求，在加大檢測能力和改裝亞博館為類似「方艙醫院」的工作上提供協助。

張稱這一波疫情是半年以來最嚴峻，未來兩星期將會十分關鍵，故懇切呼籲市民務必盡量留在家中，減少社交接觸和外出用膳。