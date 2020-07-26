中美持續角力拖累　學者料港經濟難好轉

中美緊張關係持續升溫，香港科技大學經濟系榮休教授雷鼎鳴今早(26日)在電台節目時表示，中美持續角力下香港經濟不容樂觀，他解釋由於香港處於美國地緣戰爭的部分，明顯是美國行動步伐之一，若美國疫情控制愈差，便愈與中國抗衡，香港亦會受到相當的影響。他又指，內地經濟復甦快，而香港因與中國經濟關係良好，有正面動力能將香港拉出谷底，惟美國大選在即，總統特朗普近期連番「出招」對付中國，香港發展面對很多負面因素，預料本地經濟在未來一段時間都不會明顯好轉。

至於美國大選尚餘100日左右，因處理疫情和經濟問題，雷鼎鳴預期特朗普不能成功連任，所以特朗普要將所有問題轉移至中國身上，而美國決定關閉中國駐休斯敦總領事館，是想迫中國反制，圖引起美國民眾關注和支持，但中國採取「坐着冷笑」的態度，形容局勢被美國弄糟。

他續稱，美國指中國學者和留學生是間諜，會令留在當地的科研人才內心感到不舒服而選擇離開，若香港能有措施吸納，將對本地科研發展有利，亦有助提高香港對內地的重要性，政治上亦能討價還價，惟特區政府對這個機會「好似無知無覺」，不懂得利用機會吸納人才。

浸會大學新聞系高級講師張少威則表示，相信中美領導人不會令兩國關係「擦槍走火」，又指特朗普為爭取選民支持，將控制疫情不力的責任推卸給中國，又將美國民眾的憤怒及不滿，投射在中國身上，但即使美方將問題延伸至中國領土及主權等事宜上，其他國家都未必會完全不理會自身經濟而加入對抗中國。他認為北京在中美問題上，會設法降低民眾情緒，不宜只談愛國主義，應該沉着及謹慎應對。