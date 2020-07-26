5個月零收入粉嶺宣道園度假營停運　19名員工全遣散

新冠肺炎衝擊各行各業，已有49年歷史的基督教宣道園度假營，其董事會前日(24日)突然宣布因疫情發展致構成沉重財務壓力，故於下月1日起暫停營務運作。營地19名員工包括營地負責人都會在7日內被遣散，被遣散員工會有1個月代通知金。

位於粉嶺龍躍頭新圍村的基督教宣道園度假營早前在社交媒體發文表示，本月15日至28日會暫停開放14日，辦公室會正常運作。惟前日再度發文稱，由於新冠病毒疫情對營地的使用及財務構成沉重壓力，宣布8月1日起暫停營運。宣道會總幹事蕭偉全接受電視訪問承認，營地受疫情影響，過去5個月營地收入接近零，員工亦明白運作困難。

在停止營運的貼文中，有網民留言表示原本已預約了12月宿營活動，未知如何安排，亦有人擔心部分員工舉家住營地宿舍，被要求7日內需遷出做法不近人情。

蕭偉全回覆東網查詢時表示，會陸續退款給已預約的宿營活動，並於本月31號日前完成。他指，過往暑假是營地活動的高峰期，一般會收到大約100個團體訂單，惟受疫情影響，今年暑假僅收到10個訂單，部分更打算延期，承認營地無法負擔沉重的財務壓力。

至於員工營地宿舍方面，蕭指，被要求7日內需遷出的日間休息室，供短暫留宿的職員所用，一星期只有1至2日會留宿過夜。至於長期的住客單位則有2個免租的單身職員宿舍，及3個月租的員工家庭，宣教士及舊同事宿舍。他指，以上合共5個長期住客單位會有1至3個月通知期，而營地未來的發展則由聯會決定重開時間或改做其他用途。