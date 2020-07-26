疫情反覆中美摩擦升溫　陳茂波預警香港復甦需更漫長

新冠肺炎反覆打擊本港經濟，財政司司長陳茂波今(26日)發表網誌，明言中美政治和經貿關係急劇轉差、地緣政治緊張局勢升溫，為全球經濟前景增添不確定性，而本地近日疫情又反覆，料本港經濟或需要較原來預期更長的時間，才能恢復過來。

陳茂波表示，本港復甦之路崎嶇，本來第二季經濟收縮略有放緩、有慢慢喘定之象，如5月份零售銷貨量仍顯著下跌33.9%，但跌幅已較3月份收縮44.0%和4月份收縮37.5%放緩，預料快將公布的6月份零售銷售數字跌幅會進一步收窄。

然而，旅遊業持續冰封，服務業出口依然受到重創，投資活動亦因前景不明朗而繼續乏力沒有改善，更重要的是，近期中美政治和經貿關係急劇轉差、地緣政治緊張局勢升溫的變化增加不確定性。

他認為，面對中美摩擦升溫、國際格局深刻變化和全球化有倒退迹象，加上內地經濟以本土市場的大循環為主體、國內國際雙循環相互促進發展這新格局下，本港企業面向未來應如何定位和轉型，以更好地把握機遇。