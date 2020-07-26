林正財：防疫措施會微調或加辣　暫未需要內地援助

行政會議成員林正財表示，面對第三波疫情，政府暫時無意用封城或禁足等極端措施，而是選用精準抗疫，所用方法需隨着事態一直微調，若疫情持續，防疫措施未來亦有機會加辣。他續指政府在醫療和防疫的人手、設備上都有很多預案，需要時可以在一星期內準備好，要求內地援助是最後一著，但目前香港的情況遠遠未到需要外援，著市民放心。

政府早前收緊的防疫已實行一段時間，林今早(26日)在電視節目中指出，如果社區內沒有超級傳播者，目前的新增確診數字會在兩、三個星期後會慢慢回落，若然想數字更快回落，防疫措施再「加辣」屬合理，鑑於今波疫情，食肆屬高危地方，政府亦會考慮全面禁止堂食。

林又提到，近日很多源頭不明的確診個案都是主婦或長者，他提倡超級市場可以在門口安排職員，檢查客人有沒有戴口罩、量體溫、並以酒精搓手液搓手，才准進入超市。若然做齊以上「三寶」，市民就可以安心購物。他又指，毋須事事立例，目前香港主要有兩大超市，要做到這件事不難，期望政府、市民和商界可以合作。

至於近日的安老院舍爆發，林認為要預防安老院舍爆發，禁止家屬探訪、禁止長者外出、員工要接受醫學監察、不要跨院工作都是必要措施，加上院內做好清潔，才可避免一些社區感染攻入安老院舍。

林表示，以往社會福利處會派員到安老院舍檢查人手是否合乎人手比例，現時可改為檢查院內的防控工作有否做好，首要是先避免跨院工作再出現。

至於海員豁免檢疫的問題，他指最初政府是基於人道立場，希望幫助海員不需長期在海上，可以在香港換班，當時船東會和不同船公司均承諾海員上岸後不會到社區，但似乎過去有人「不聽話」，惟相關措施不能立即中斷，同意未來在執行上需要嚴厲一點。