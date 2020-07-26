竹篙灣營舍以「組裝合成」技術建造　最快15分鐘建一單位

竹篙灣第一期檢疫營舍外牆有不同的圖案和色彩。

新冠肺炎持續，本港檢疫設施不足成為漏洞，發展局局長黃偉綸今（26日）在網誌表示，政府以「組裝合成」建築技術（MiC）搶建檢疫營舍，4個多月便完成了竹篙灣（第一期）項目，建築署更透露，有承建商追進度，在一天內裝嵌44個檢疫單位，即平均只需約15分鐘裝嵌一個單位。

黃偉綸指，位於竹篙灣的檢疫營舍（第一期）已於本月18日正式投入運作，該營舍有800個檢疫單位，當中建築署負責興建的700個檢疫單位，只用了73天完成。他引述建築署署長林余家慧指，由2月至今的6個月時間內，已完成建造約1460個檢疫單位，竹篙灣（第二期）約700個檢疫單位亦預計於9月完工，估計屆時檢疫營舍的數目將超過2100個，而工程部門亦正為政府高層已宣布在竹篙灣多興建2000個檢疫單位作前期準備。

林余家慧介紹，「組裝合成」建築技術是多部門的配合，在土拓署進行土地平整及基礎設施工程時，建築署、承建商及設計顧問團隊已同步進行營舍設計工作，完成後交廠房展開每個單元組件的生產及組裝工序，包括室內裝修、屋宇設備、傢俬電器裝置等均在廠房內完成。

由於營舍用作檢疫，設計時已在兩行營舍間設有「污物走廊」和「潔淨走廊」，前者裝有排水管和通風管，後者則供職員及檢疫人士使用。

目前，政府在4個地方興建檢疫營舍，分別是柴灣鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心、八鄉少年警訊永久活動中心及竹篙灣。