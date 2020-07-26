「龍蝦眼X射線探測衛星」發射成功　將探索太空暗物質

香港大學今日(26日)指，由長征四號乙運載火箭接載的「龍蝦眼X射線探測衛星」於昨日（25日）在山西太原發射中心成功執行任務，並進入預定軌道，首個聯絡信號已成功傳送返回地球。該衛星歷時5年研製，配備自主研發的龍蝦眼聚焦X光探測器與高度精密的小型負載平台，將會驗證X光能段內的大視場聚焦造影技術，並完成數個重要的空間X光探測實驗，尤其對X光能段的暗物質信號開展深度探測。

「龍蝦眼X射線探測衛星」由南京大學、香港大學太空研究實驗室、中國航天集團五院508所及八院805所旗下埃依斯航天科技有限公司等研究團隊，合作研製。具有大視場、體積小、重量輕、容易組裝等優點，適合在太空負載應用。該衛星亦是國際上首顆在軌執行任務時配有龍蝦眼聚焦X光技術的太空探測衛星，其負載技術由南京大學提供指導，並由508所與中國建築材料科學研究總院有限公司聯合研製。

港大指，成功發射衛星後，可開展新合作平台，為日後的衛星發射提供更高效的協作空間。港大太空研究實驗室總監Quentin Parker指，希望項目能給港大和南京大學帶來重要的科研進步，並為未來更深層次的中國航空項目和新興太空經濟合作提供更多的動力和信心，又希望可啟發香港年輕人實踐太空夢，積極參與「STEM」議題。