29萬人免檢疫入境爆防疫缺口　區議員促中止16類人士豁免安排

本港近日爆發第三波疫情，每日確診個案屢破紀錄，多個專家相信感染源頭與豁免檢疫入境人士有關。多名區議員今日(26日)中午到大角咀海輝道公園舉行記者會，批評政府容許包括海員在內的33類人士豁免檢疫入境，認為近日有多位船員確診，反映防疫缺口確實存在，敦促政府盡快收緊現有豁免檢疫安排。

荃灣區議員譚凱邦指，外國船員來港換班時可豁免進行14日隔離檢疫，在機場留下深喉唾液樣本後，亦毋須等候病毒檢測結果便可離開，擔心他們由抵港到上船接班之間會有一段長時間在港逗留，等候期間可能會進入商場等社區地點，批評政府對港人實施嚴格的社交隔離措施，「點解外來人來港又咁寬鬆」？

多名區議員又批評，由2月至今有超過29萬名獲額免檢疫人士入境，要求政府中止向包括船員在內，至少16類人士提供額免檢疫安排。

記者會期間，政府宣布收緊機組人員及船員的入境安排，包括於周三(29日)起暫停所有客船及沒有在港裝缷貨物的貨船船員換班。譚凱邦批評政府「慢三拍、歎慢板」，又重提政府宣布食肆禁晚市堂食安排後翌日即可實施，促請當局盡快開始實施相關措施。