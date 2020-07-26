英建築課程失港認可　畢業生須多考資格試才可考牌

英國建築專業課程在本港的認受性高，吸引了不少建築系學生的前往就讀。現時要成為本港註冊建築師，需修畢由建築師學會（HKIA）及建築師註冊管理局（ARB）認可的建築學課程，或海外建築學碩士課程，並具備最少兩年實習經驗，才符合考專業試的資格。惟英聯邦建築師協會（CAA）今年2月更新認可課程名單後，英國建築專業課程不再受香港認可，畢業生返港後需考學術資格測試，才可成為註冊建築師。

有關課程的畢業生考牌前要先通過「學術資格測試」，而HKIA及ARB實施特別過渡性安排，2020/21及2021/22學年入讀CAA認可英國課程的學生，修畢課程後仍會獲得本港認可，但2022/23學年或之後入讀的學生，畢業後返港考牌須先要通過學術資格測試，以評估學歷是否符合申請報考專業試。

英識教育執行總監陳思銘表示，暫未收到家長或學生查詢，又指英國大學的建築學教育歷史悠久，師資和資源向來吸引全球各地學生，認為即使現時有改動，也不會減低港生赴英讀建築的意欲。他指考學術資格測試是常見做法，如讀醫回港也須有類似安排，又指測試難度應不深，相信安排不影響完成英國建築學士，及返港修讀建築碩士學位的學生。