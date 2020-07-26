網民熱話：失魂跟車開尾門　撼低逆線單車大媽

新界地方有不少大媽級女子會以單車代步，不過其罔顧交通規則的行為，一直為人詬病。近日有車Cam就拍到一名大媽踩單車在馬路逆線而走，結果迎頭撞及剛開啟的貨車車門，大媽更被即場撞至倒地，似乎感到非常痛楚。

片段在Facebook多個群組廣傳，現場是粉嶺和豐街，事發於昨日(25日)早上約11時，當時一架5.5噸貨車停在路邊，期間一名大媽逆線踩着單車貼着貨車車身駛至。幾乎同一時間，正準備落貨的赤膊跟車開啟貨車尾門，結果大媽迎頭撞上車門，更應聲倒地，雙手抱頭，似乎非常痛楚。意外後，多名跟車紛紛上前了解大媽傷勢，片段亦在此結束。

不少網民看過片段後，狠批大媽咎由自取，認為是不遵守交通規則的後果，「逆線抵中」，不過亦有人同情大媽，認為「咁樣一撼，一定好痛！」有人則指跟車亦有大意之處，未有留意路面情況，「睇住第一架單車過咗，佢應該有所警惕」。

網民有話說

Frankie Ngan：單車逆線行車呀！係佢唔啱啊

Matthews Wong：唔係話師傅冇責任，但係部單車逆駛在先。

文志偉：請小心車門，Please mind the doors，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟

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