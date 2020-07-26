選舉主任質疑張崑陽抗爭立場　鄭錦滿是否續支持城邦論

9月立法會選舉提名期至今超過一周，部分參選人自昨日(25日)起陸續收到選舉主任的提問，包括參加九龍西直選的前大專學界國際事務代表團發言人張崑陽，以及港島區參選人鄭錦滿。選舉主任致張崑陽的信件詳列其過往在國際聯繫上的相關工作，質疑張借助外國力量對香港施加壓力，並質問他是否符合「擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」的要求，選舉主任要求張在今日（26日）下午6時前答覆。

九龍西選區選舉主任梁子琪在信件中表示，張簽署「抗爭派聲明」，明言反對《港區國安法》和否決財政預算案。梁要求張解釋簽署「抗爭派聲明」是否反對香港特區履行維護國家安全的憲制責任，以及如何符合「擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」的實質要求。

梁又指，張曾稱到訪美國與當地官員代表，討論美國《香港人權及民主法案》，並要求美方盡快通過相關法案。梁質疑張現時是否仍有意繼續請求美國落實對香港特別行政區的制裁措施，又是否有意圖繼續尋求其他國家推動類似法案。梁又質疑張借助外國力量對香港施加壓力，並讓外國干涉想港的內部事務。

另外，香港島區選舉主任黃智華昨亦致函鄭錦滿，指鄭錦滿曾於2016年表明支持港獨及「永續基本法」等，向鄭提出5條問題，並要求鄭於今午5時30分前回覆。黃在信中指出，雖然鄭錦滿已簽署聲明及確認書，但從新聞媒體留意到鄭在2016年曾公開表示「堅持政治立場」、「繼續支持港獨」，當年回覆選舉主任時亦提到城邦論，當中包括香港與中國有邦聯關係，又表示要「永續基本法」，與中國重新立約，確定香港的自治權，釐清權限等。

黃質疑鄭有關言論是否希望表示香港特區與中華人民共和國同樣，擁有相等的主權國家地位，又質問鄭是否同意有關主張是錯誤及嚴重違反《基本法》，及是否仍支持該等主張。