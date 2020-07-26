回覆選舉主任提問　公民黨稱無意求美制裁香港

立法會換屆選舉將於9月舉行，提名期仍未結束，部分民主派參選人昨日(25日)收到選舉主任的提問，其中有參選人被詢問是否支持美國制裁香港、是否仍繼續主張和推動香港獨立。公民黨部分參選人今日(26日)回覆指，無意請求美國制裁香港亦沒有意圖請求其他外國政府推動類似美國《香港人權及民主法案》的法律。

公民黨參選新界東地方選區的楊岳橋、香港島地方選區的鄭達鴻、新界西地方選區的郭家麒、法律界功能界別的郭榮鏗，今日回覆選舉主任，指將會繼續擁護《基本法》內的所有條文，以及一國兩制的憲制原則；又指外國政府制訂的任何法案的內容，由其立法機關全權及自行決定，並指選舉主任在信中指公民黨呼籲美國盡快通過《香港人權及民主法案》，是在《港區國安法》公布前作出。

至於有關否決所有政府議案、法案和撥款方面，公民黨回覆指不能預測或評論政府未來的政策是否能回應「五大訴求」，相信政府和立法會議員須尊重及回應市民真誠的訴求的聲音，又指是政治問題，不認為與選舉主任履行職責及作出決定有關。

選舉主任向鄭達鴻詢問指，在港區國安法審議期間，鄭曾在網上分享影片，提到公民黨極力推動國際連結，希望爭取到歐洲聯盟提供「救生艇」政策，質疑是否要請求外國採取行動阻撓港區國安法的實施。鄭解釋指，無意請求外國阻撓港區國安法，「救生艇」政策旨在方便香港年輕人在海外有更好的就業安排。

另外，參選港島區的本土抗爭派袁嘉蔚回覆選舉主任，指反對港區國安法，但並不反對政府根據《基本法》在一國兩制、高度自治方針下履行維護國家安全的憲制責任；又指若當選會按《基本法、《立法會條例》等規則履行議員職務；並指絕少反覆檢視在社交媒體平台發布的內容，不同意選舉主任指其Instagram上的相片事實視為「持續展示」之有意行為，亦已暫時將相關相片除下。

新界東地方選區的已報名參選人還包括葛珮帆團隊、陳克勤團隊、李梓敬團隊、范國威團隊、陳志全、黃兆健、陳玉娥及林克霖。新界西地方選區參選人還有陳恒鑌團隊、麥美娟團隊、周浩鼎團隊及鄭松泰。香港島地方選區還有莊芷茵團隊、張國鈞團隊、郭偉強團隊、鄧偉俊及許智峯。