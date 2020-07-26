病毒檢測需求未減　有私家醫院預約期至下月中

有醫院表示病毒檢測的預約已至下月14日。

新冠肺炎確診個案每日新增過百宗，政府昨日(25日)宣布醫管局轄下22間普通科門診將免費派發深喉唾液樣本瓶，但檢測服務仍供不應求，今日(26日)有不少私營醫療機構表示預約爆滿，更有醫院指目前預約已至下月14日。

荃灣港安醫院表示，病毒檢測的預約已至下月14日；而香港港安醫院則指暫時不接收新症，市民要改到在太古坊的港安醫療中心預約醫生會診，再回家自行採集深喉唾液樣本，於翌日下午2時交回中心，檢測最快可於2日內知道結果。

港怡醫院亦公布，明日(27日)的病毒檢測名額已滿，電話預約服務亦將由網上預約取代，市民可於明日下午在網上預約由28日起的病毒檢測。嘉諾撒醫院明日的預約同樣已滿額，職員指有意檢測的市民，可於明日(27日)下午1時再致電到醫院預約，但暫時未知供預約的時間和限額。

而養和醫院的病毒檢測服務，由即日至周三(29日)的預約已滿額，並將於周二(28日)下午3時開放本月30日至8月2日的預約名額，屆時市民可在網上預約。

除了私家醫院，九龍樂善堂豁下兩間普通科診亦有提供病毒檢測，費用為250港元，屬眾多機構中收費最平。惟上星期初已有職員表示當周預約已滿，樂善堂明日(27日)將重開預約服務，惟只接受翌日的診症預約。樂善堂又指，若然市民已出現病徵，可直接到兩間普通科診所求醫，再經醫生診斷及評估是否需要接受檢測。

另外，不設預約的盈健醫療和卓健醫療仍維持每日派籌，而每間診所的限額不同，以先到先得形式提供檢測服務。