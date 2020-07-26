書商憂港府未能控制疫情 　書展復辦無期　

因新冠肺炎疫情，原定本月15日舉辦的香港書展取消，香港書展關注組相信9月重辦書展無期，希望貿發局最遲於9月公布何時續辦或取消。關注組發言人彭志銘指，今次疫情爆發第三波，全因政府放寛豁免船員檢疫引發，今年書展能否續辦，非單是貿發局的事，政府防疫做得不好或疫情未能解決，舉辦書展都會有危險。

今屆書展在舉辦前兩日才決定取消，對書商造成很大損失。據了解，大型參展商損失過百萬港元，中型參展商損失數十萬港元，中小企參展商一般損失也有7、8萬港元。彭志銘表示，書商希望書展可盡快舉行，否則料最少有雙位數的書商捱不到年底已結業。但書商亦擔心疫情出現，坦言感到很矛盾。

彭指7月書展決定取消得太遲，參展商早於今年3月已追問是否如期舉辦，惟政府延至6月才公布，最後更因疫情而取消，書商損失的不單止是租金，還損失大台的設計費用、搭建費用、廣告費、運輸及工人等費用，這些都相信難以可以追討賠償。另外書商原本可將舊書帶到展覽出售，現在亦無望，造成很大財政損失。書商目前最希望貿發局可退回訂金，並保留展商的原有參展條件，及盡早公布重辦日期。

貿發局回應東網查詢時表示，明白業界的關注，現正與業界積極商討書展的新展期，希望盡快公布。又指書展延期，乃主辦機構在無法控制及不可抗力的因素下作出的艱難決定，按上述情況及根據「展覽會規則」，貿發局未能為個別展商因參展產生的費用及損失作出賠償。

貿發局續指，大部分書展的參展商均透過特區政府的防疫基金措施，獲得全數參展費的資助。至於參展訂金，貿發局可按參展商的意願，將有關費用應用在新的書展展期，或安排退回參展費的訂金支票。要額外繳交參展費用的展商只屬少數，亦會因應其意願而退回有關費用。