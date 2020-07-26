政Whats噏：搞革命攬炒　何濼生狠批戴耀廷手段狡詐

香港近年發生一連串社會事件，嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生於港台節目《給香港的信》中批評戴耀廷帶領革命陣營舉行民主派初選，目的是攬着中央政府跳出懸崖。

何濼生批評革命陣營以非法、暴力、狡詐嘅手段推動革命，而香港大學法律學院副教授戴耀廷引領反對派實行對北京嘅革命計劃，首先喺立法會選舉爭取過半議席、否決財政預算案令政府停擺、令政府逼於解散立法會作補選、反對派會再次預計取得過半議席、繼而迫使行政長官辭職。

戴耀廷預計北京會成立臨時立法會、任命新嘅行政長官、再拘捕民主派領袖等。何濼生指呢一連串計劃會造成社會動盪同經濟癱瘓，亦會令中國政府受到國際制裁。對於戴耀廷形容要「攬着中共一齊跳出懸崖」，甚至指自己都不能想像之後嘅事態發展，何濼生形容呢個企圖令人反感。何濼生指竟然有唔少人參與戴耀廷推動的民主派初選，對此感到沮喪。

何濼生形容香港已經變得不一樣，香港人分開成兩大陣營，除了反對派，另一陣營唔支持革命，遠離暴力行為。何濼生相信大家同樣熱愛香港，希望香港變得更好，希望大家可以合作尋找出路。