越欄強闖清水灣泳灘暢泳釣魚　泳客反批不應放寬禁聚令

新冠肺炎疫情嚴峻，康樂及文化事務署自本月15日起關閉轄下所有刊憲泳灘。東網記者今日(26日)到清水灣巡視，發現清水灣二灘及一灘數個入口樓梯都已封起，亦有救生員在沙灘巡邏，禁止市民進入，惟仍有一些市民到非康文署轄下的海域游泳，更揚言不擔心染疫。

清水灣一灘附近有民居，所以並無完全封鎖海灘，居民及市民仍可出入自如，但現場有救生員禁止市民入內。清水灣二灘入口現時已用膠帶重重封起，間中有市民攀過圍欄，打算去沙灘，但在救生員勸喻下返回。有市民經小路進入沙灘釣魚，再循樓梯入口、越過圍欄離開。釣魚客梁先生面對圍欄雖失望而回，但亦認同現時疫情嚴峻有必要封灘。

市民張先生稱，並不知道政府封灘的消息，但會去一些非康文署管轄的海域游泳，就算沒有救生員也不要緊。泳客容先生指，自己和朋友一向有「操水」的習慣，平時亦會相約到一灘游泳。他指最近因封灘會去非康文署管轄的海域游泳。他認為，身體抱恙的人不會到沙灘游泳，所以不擔心染疫。他又批評政府防疫後知後覺，早前不應放寬禁聚令，並應一早要求全民戴口罩、強制入境人士自費檢疫等。