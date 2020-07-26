立法會參選人提名是否有效　政制局稱由選舉主任依法決定

立法會換屆選舉將於9月6日舉行，提名期自上周六(18日)展開後，各地方選區及功能界別的選舉主任已陸續收到參選人的選舉提名，並展開提問。政制及內地事務局表示，選舉提名是否有效將由選舉主任依法及按程序決定。當局有責任在法律框架內全力支援選舉主任依法履職。

當局發言人指，根據《立法會條例》(第542章)第40(1)(b)(i)規定，立法會選舉的參選人須按照法定的提名程序在提名表格內簽署聲明，示明會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區，否則參選人不得獲有效提名為候選人。

發言人又透露，候選人均已簽署提名表格，明示同意選舉主任向所有有關機構查核他獲提名為候選人及當選為議員的資格。

選舉主任會視乎每宗個案的實際情況，諮詢律政司及有關機構的意見，並在有需要時按舉程序)(立法會)規例》要求參選人提供其認為適當的額外資料，以令其信納候選人有資格獲提名或該項提名是有效，並按相關法例和相關資料，就參選人的提名是否有效作出決定。

另外有指身兼會計界及保險界功能界別選舉主任的財經事務及庫務局首席助理秘書長曾鳳怡，突然休假至9月8日，即立法會選舉後兩日，而財庫局副秘書長廖廣翔上日(25日)以選舉主任身分向會計界參選人發信要求澄清政治主張。財庫局發言人回應查詢時指，曾鳳怡於7月17日至9月7日期間放取年假，其會由廖廣翔兼任，又指上月19日憲報曾公告，財經事務及庫務局首席助理秘書長(財經事務)保險及退休計劃被委任為有關功能界別的選舉主任，故自7月17日起，署理財經事務及庫務局首席助理秘書長(財經事務)保險及退休計劃亦成為有關界別的選舉主任。