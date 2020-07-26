黃大仙成疫情重災區　區議員斥政府檢測病毒大落後

本港自月初爆發新一輪疫情，本地確診個案逾千宗，當中重災區黃大仙區約佔300宗。多名黃大仙區議員今午(26日)舉行記者會，不滿當局未有妥善安排區內「疫廈」(確診個案大廈)其他住戶進行深喉唾液檢測，又希望強制區內商場、街市所有工作人員進行病毒檢測，同時要求當局提高疫情資訊透明度等。

區議員莫灝哲指，其選區內、彩虹邨翠瓊樓自本月12日出現首宗確診個案至今2星期，合計出現6宗確診個案，但該大廈其他住戶仍未收到由衞生防護中心提供的深喉唾液樣本收集瓶。他又指，雖然政府明日(27日)起會安排黃大仙區2間診所為區內居民進行病毒檢測，但每日合共只有220個名額，批評無法應付區內龐大需求。

該區區議會副主席黃逸旭則指，其所屬的正安選區屬疫情重災區，選區內10棟大廈有8棟成為「疫廈」，但衞生防護中心至今僅向其中5棟派發樣本瓶，但另外3棟大廈出現確診個案接近2個星期，居民仍未收到樣本瓶，涉及逾7000人。他又指該區區議會曾嘗試約見食物及衞生局局長陳肇始，要求加強支援黃大仙區的防疫及檢疫工作，但至今仍未能成功約見。