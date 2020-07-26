仍有逾100名患者未能入院 醫管局認調動病房有困難

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲今(26日)公布，現時仍有100多名病人正等候入院接受治療，當中包括確診和初步確診者，惟當局未有統計最長等候入院時間。

至於連日來有多名病人到公立醫院急症室「闖關」，庾坦言會打亂醫管局的安排，並強調當局希望優先安排嚴重個案入院。

庾又透露，每日面對逾100宗個案，對醫院造成壓力，如何調動病房亦有困難，現時已安排200多名合適病人到二線隔離病房，另有約70人到鯉魚門度假村，以騰空一線隔離病房接收新的病人，希望未獲安排入院的病人體諒，並在家中或檢疫中心耐心等候。

她形容未能安排確診者入院的做法不理想，希望他們能繼續做好個人衞生，而同住的家人會被列為密切接觸者，衞生署會安排他們入住檢疫中心。

另外，過去24小時呈報171宗懷疑個案，1079人仍隔離治療，過去24小時有40人出院，908名確診者仍留醫，40人情況危殆，25人情況嚴重。目前局方負壓病床使用率為843，病床使用率為77.1%，而病房使用率為82.4%。