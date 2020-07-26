調查指每5人有1人患抑鬱　社運負面影響最大

調查發現平均每5.4個人當中，就有一人出現中等程度的抑鬱。

過去一年，本港受反修例事件、新冠肺炎疫情及經濟下挫打擊，影響不少港人的心理健康。有組織在網上訪問了1262名市民，發現受訪者認為上述3項事件，若以10分評為最受影響，社會運動的負面影響程度最大，有5.82分，比新冠肺炎及經濟下滑的負面影響更大。調查亦發現，平均5.4個人當中，就有一人出現中等程度的抑鬱。

心理健康會及香港忠僕事奉中心在5月15日至6月15日向1262名市民進行調查。調查問到，社會運動、新冠肺炎疫情及經濟下挫對他們的影響程度，10分評為最受影響，0分為不受影響。

受訪者認為，社會事件的影響平均分為5.82分，而認為影響程度達5分以上的有43%。其次是新冠肺炎疫情，影響平均分是5.68分，達5分以上的有38%，而經濟創傷影響平均分是4.39分，達5分以上的有23%。

調查亦問到，他們過去兩周的心理健康狀況。10分為最極端，0分為完全沒有影響。受訪者當中，受訪者在抑鬱的平均分為3.81分，評5分以上的有18%，5.4人當中更有一人出現中等程度的抑鬱。焦慮方面，受訪者的平均分為4.03分，評5分以上的有22%，4.6人當中更有一人出現中等程度的抑鬱。

臨床心理學家黃志明表示，若抑鬱或焦慮屬於中等程度，已響起警號，有人本身容易有擔憂情緒，在疫情下可能更感焦慮，容易擴大情緒，若有需要便須向家庭醫生或社工等專業人士求助。

香港理工大學專業及持續教育學院講師曾偉洪補充指，若持續出現抑鬱及焦慮，不止會影響個人心情，以及其家庭和生活狀況，而患有抑鬱的人可能會有輕生念頭，要正視有關情況。

不過，經歷創傷後，亦可能會令人成長。本身是社工的Anna在2015年確診「系統性硬皮症」的罕見病，以她所知全港只有百多個病例，嚴重更會因而死亡。她曾對此感絕望，但其後尋得有效的治療方法，亦經常自我鼓勵，最終戰勝病情，她亦建議有負面情緒的港人，感擔憂時可以暫時遠離負面消息，讓自己冷靜，例如採用呼吸法及多想正面訊息。