黃之鋒被選舉主任質問 是否仍有意推動民主自決

參加立法會九龍東地區直選的前香港眾志秘書長黃之鋒今日(26日)收到選舉主任蔡敏君的信件，詢問他共7條問題，包括質詢黃是否還有意推動前香港眾志的「民主自決」主張，以及黃曾到訪美國推動美方通過《香港人權及民主法案》等等。

鑑於多名立法會參選人昨起已收到選舉主任的信件，向他們提出質詢，而黃之鋒昨主動發出公開信，要求蔡敏君在今日12時前給予回覆，而蔡則於今日11時左右發信給黃。

蔡敏君在信中指，前香港眾志以「民主自決」為「最高綱領」，而黃曾長時間擔任香港眾志秘書長，黃亦沒有簽署確認書，質疑黃是否有意繼續推動「民主自決」的主張，能否符合「擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」的實質要求。

信中有關注黃過往的國際聯繫，並舉例指黃曾到訪美國要求美方透過法案制裁港府，蔡質問黃是否仍有意繼續尋求美國落實對港府制裁措施，以及尋求其他外國政府推動類似法律的意圖，又質疑黃參加立法會選舉的目的，是要利用立法會議員的身份，繼續推動他借助外國力量對中國及香港施加壓力。

九龍東地方選區還有鄧家彪團隊、黎榮浩團隊、譚得志、譚文豪、李嘉達及謝偉俊。