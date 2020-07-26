警搗旺角非法釣魚機賭檔　拉7男女兼違禁令聚賭

旺角警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日(26日)下午展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，突擊搜查旺角新填地街352號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

行動中，警員共拘捕7名男女，其中1名42歲姓謝本地男子涉嫌「管理賭博場所」被捕，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外3名本地男子、2名本地女子及1名內地男子，年齡介乎38至52歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，以及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。行動中，警員檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機、1批遊戲卡、1部讀卡器及賭款約1000港元。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款5百萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。