疑因政治原因　有消息指蔡惠民未能繼任主教

有報道指教廷另有主教人選，但短期公布的希望渺茫。

天主教香港教區前主教楊鳴章於去年1月逝世，香港教區主教至今已懸空逾1年。據天主教通訊社報道，港區主教接任人選本來經過梵蒂岡及教宗選定，惟最近基於政治原因需要撤回。對於一直被視為熱門人選的港區副主教蔡惠民，該報道指現時未必再獲考慮。

據報道稱，撤回的主因是《港區國安法》的推出，引起宗教自由的疑慮。報道指香港教區憂慮港區國安法導致香港教區情況變化、擔心天主教徒將會被政府視為「勾結外國勢力」的罪犯，又稱本地教堂已因對港區國安法的正反態度出現分歧。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機上月底曾公開支持港區國安法，認為不會影響宗教自由。有梵蒂岡高級人員指出，湯漢的言論令港區主教的任命更困難，質疑內地會將愛國教會帶到香港。該人員表示，本年6月至7月在港發生的事情，意味港區新主教的任命公布將「永久延遲」，並指新主教的人選必須為中梵雙方所接納。

另外，教廷消息指公布蔡惠民的任命會被視為教宗支持港區國安法，因此亦不可行，而教廷已有第3個人選，但相信短期公布的希望相當渺茫。