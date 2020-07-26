上水童黨欺凌少女狂摑18巴　警拘2施襲男女

上水近日驚傳有少女被童黨襲擊，期間慘遭2男女先後開弓掌摑至少18巴，引起各界嘩然。大埔警區助理指揮官(刑事)莊成逸警司表示，掌摑事件的案發時間為上月29日，當日下午約6時，13歲的受害少女經過祥龍圍邨時與人發生口角，其後遭2名男女掌摑襲擊，過程更被他們攝下，並且上載到互聯網。事主及後自行到大埔那打素醫院求醫，並在翌日凌晨零時許報案。案件交由大埔警區反黑組跟進。

由於受害人僅知施襲少女的暱稱及小量資料，警方連日進行情報搜集後，始鎖定2名涉案男女的身份，並在昨午(25日)採取行動，在上水以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕一名16歲青年及一名15歲少女。據了解，2名被捕人士是結識僅數個月的朋友，該名青年是學生，而少女則已經輟學，她與受害人在屋邨遊玩時認識。2人現正被扣留調查，雖然相信無黑幫背景，但警方仍會繼續追查他們與當區黑幫是否有密切關係，不排除案中會有更多人被捕。

莊成逸提醒年輕人，暴力無法解決問題，更需負上刑責，以今次案件為例，一經定罪，最高可判處監禁3年，呼籲市民不要以身試法。另外，市民如遭受欺凌，切勿啞忍，應盡快向家人及警方求助。

兩段欺凌短片昨日(25日)在網上流傳，從片段所見，一名身穿黑色上衣及熱褲的短髮少女，被一名穿白色上衣的少年狠狠掌摑，受害人被摑得步履不穩，復遭少年施重擊，少女不支倒地，不斷發出慘叫聲並抱頭自衞，惟少年仍未罷休，繼續攻擊少女後腦及手臂，期間不斷詢問：「尖沙咀？」有關片段不足30秒，受害人已被掌摑至少11巴，而且少年下手狠毒，多掌均發出清脆聲響，另有一名穿黑色短裙的少女袖手旁觀。另一段影片顯示，懷疑原先在旁觀看的少女變成施襲者，左右手交替掌摑短髮少女，總共掌摑7巴，每次均發出清脆聲響，並問對方為何嚎哭，短髮少女不敢出聲及反抗，站在原地捱打，眼神無辜，片段亦到此完結。