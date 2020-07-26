食環今起為12個街市清潔消毒　菜檔東主：市民囤貨刺激銷情

堅尼地城士美非路街市有食環署人員到場清潔。(袁志豪攝)

第3波新冠肺炎疫情席捲全港，不少確診患者都曾到過街市，街市或已淪為「播毒」熱點，食環署今（26日）起一連3日，安排12個位於港島及新界區的街市提早在晚上7時關閉，進行徹底清潔消毒。大埔墟街市及士美非路街市今晚率先進行清潔，有街市檔販表示，市民近日一次過購買幾天餸菜「囤貨」，刺激銷情，惟憂心疫情持續，生意最終亦會遭拖累。

士美非路街市提早在晚上7時左右拉閘，食環署清潔工隨後穿上全套保護裝備，為街市深層清潔消毒，包括街市外圍及附近街道，預計需時約4小時。大埔墟街市亦有食環署人員到場洗地及收集垃圾。食環署呼籲街市檔戶配合，在攤檔範圍進行清潔消毒，以改善街市整體衞生。

市民陳小姐指，擔心街市播毒，但仍要前來買菜，只能盡快買完離開，並時刻保持個人衞生。菜檔東主王小姐則指，市民一次過購入幾天餸菜，令近日生意好轉，但擔心若疫情持續，會拖累銷情，希望疫情早日消退，市民能保護自己身體健康。

食環署表示，今日起一連3日，先後安排12個港島和新界區的公眾街市提早於晚上7時關閉以進行深層清潔消毒工作。署方上周已清潔了九龍區12個街市。