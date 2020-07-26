國泰港龍大廈一員工中招　工作樓層關閉同事須檢疫

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，一名員工在上周四(23日)初步確診感染新冠肺炎，但一直未有向外公布。國泰今日(26日)始回覆東網查詢，指上周四接獲通報後，已告知有關當局及於內聯網通知員工。

國泰稱，涉事員工負責文職工作，工作地點為國泰港龍大廈4樓，過去一個月並沒有到訪國泰航空貨運站，最後上班日期為本月17日，其後在家工作。至於與患者曾有密切接觸的員工，已安排自行隔離及接受深喉唾液測試。涉事樓層已於上周五(24日)關閉及進行全面清潔消毒。該部門同樓層工作的員工則由上周一(20日)起，安排在家工作。

國泰續稱，一直以顧客與員工的健康及安全為首要考慮，自1月起已實施一系列加強衞生的措施，以適當調整應變機制及預防措施，並與相關政府部門及單位保持聯繫。該公司又建議員工及所有貨運站使用者注重個人衞生，如有身體不適，應留家休息及馬上求診。