港府死撐全停豁免檢疫不符公眾利益　承認有船員實際上有留過夜

多名醫學專家認為豁免強制檢疫安排帶來檢疫漏洞，或是第３波疫情源頭。政府今日(26日)跪低，宣布暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班，並收緊來港進行貨物裝卸貨船的換班船員、機組人員及其他獲豁免到港檢疫人士的檢測及檢疫安排。

惟港府晚上仍發補充聲明，「死撐」指全面停止豁免強制檢疫安排並不符合公眾利益。

補充聲明指，政府相關部門一直與航空公司和船務公司商討減低病毒傳入香港風險的措施，考慮到有航班和船隻已就停靠本港作出安排，故有關暫停豁免及收緊的安排將於本周三(29日)開始，未有即時生效。

船員安排方面，有船員因新冠肺炎疫情而被困海上，有關方面呼籲全球採取行動，本地航海業界亦提出強烈要求。有見及此，豁免檢疫安排於6月擴大至沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班。雖然港府嚴格規定，船員乘飛機來港後須立即登船，或離船登岸後須立即登機離港，然而，在實際運作上，個別個案中有船員因航班及船期未能銜接而需留港過夜。

至於是否對經兩個陸路口岸入境的人士，實施經收緊後適用於機組人員和船員的病毒檢測安排，政府指，邊境措施方面，有超過20萬名從內地、澳門和台灣入境的人士已獲發檢疫令，但當中沒有出現任何確診個案，而約13萬名來自其他國家的入境人士被安排接受檢疫，當中出現了728宗確診個案。故港府考慮到當前檢測能力有限，認為對不同類別人士採取不同措施是合理的。