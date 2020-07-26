警元朗天水圍青衣打擊違禁聚令行動　3日發121張罰款告票

元朗警區人員於本月24起一連三日，在元朗及天水圍區附近的黑點（包括元朗谷亭街、大陂頭徑、天水圍天瑞徑、俊宏軒及天華路等）進行打擊違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》的執法行動。行動中，警方共向88名本地男子、18名非華裔男子及6名本地女子，年齡介乎28至91歲，發出定額罰款通知書。

另外，青衣分區巡邏小隊及青衣分區特遣隊人員今日（26日）展開行動，了解是否有人違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）。人員於晚上約8時30分發現有人在長發邨敬發樓外一帶聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章），遂向9名年齡介乎57至80歲的男子發出定額罰款通知書。

警方提醒市民，現行規例禁止市民於公眾地方進行多於四人的群組聚集。任何人參與、組織受禁群組聚集，或擁有、控制、營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁6個月。警方會加強巡查及持續執法行動以減低病毒在社區傳播的機會。

鑑於現時疫情情況嚴峻，任何群組聚集均有可能增加病毒擴散的風險。市民應按政府呼籲盡量留在家中，避免不必要的社交接觸。