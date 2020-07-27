美國駐成都總領館員工透露　中國員工將被解僱

美國早前要求關閉中國駐德州休斯敦總領事館，中國外交部上周五（24日）要求美國駐成都總領事館72小時內關閉。根據對等原則，該館於本港時間周一（27日）上午10時前關閉。央視旗下的環球電視網（CGTN）周日（26日）報道，該館內部分中國員工將被解僱，他們正與總領事館交涉解聘方案。

報道引述一名駐成都總領事館不願透露姓名的員工透露，一些中國員工將被解僱。該員工又指，一些美國員工不會太快離開中國，因為他們還有很多工作要做，處理完才會離開。但他未提及具體的工作內容。

過去一日，美國駐成都總領事館大門口的美國國徽及門口銘牌已拆下，但入口處仍掛有美國國旗，車輛及人員從周日凌晨起頻繁進出，更有5輛重型卡車在晚上10時許進入總領事館，有大木箱被吊裝在重型卡車上。

駐成都總領事林杰偉的夫人莊祖宜本月1日在微博發文稱，今年2月1日丈夫告知她所有外交人員家屬都必須撤離中國，「試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣」。其中「猶太人躲納粹」的類比，引來內地網民批評：「陰陽怪氣。」據悉，莊祖宜生於台灣，是哥倫比亞大學人類學碩士。